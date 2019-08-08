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Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü
Eskişehir’de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 07.08.2019, 23:54
Eskişehir’de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli Gökhan M. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.(İHA)
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