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Etkisiz hale getirilen teröristler Gri Liste’den
Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.
Asayiş 13.08.2019, 17:33
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan ’Özgür Ruh’ kod adlı Eyyüp Çeçan ve ’Agit Yaman’ kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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