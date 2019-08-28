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Ev değil sanki cephanelik

Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen evde cephane çıktı.

Asayiş 28.08.2019, 20:57
Ev değil sanki cephanelik

Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen evde cephane çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 Kalaşnikof tüfek, 1 9 mm çapında tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)
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