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Eve kurşun yağdırdılar
Diyarbakır’da 3 şahıs kan davalı oldukları kişinin evine silahlı sadırı düzenledi. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinden geçen ticari taksi kurşunların hedefi oldu.
Asayiş 07.09.2019, 20:26
Diyarbakır’da 3 şahıs kan davalı oldukları kişinin evine silahlı sadırı düzenledi. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinden geçen ticari taksi kurşunların hedefi oldu.
Kurşunların isabet ettiği evde bulunan kadınlar can havli ile kendilerini yerlere atarak vurulmaktan son anda kurtulurken, silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar şoka girdi. Olayın etkisinden baygınlık geçiren bazı aile fertleri için olay yerine ambulans çağrılırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.(İHA)
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