Son Dakika
Evini silah deposuna çevirmiş
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek ile bir adet tabanca ele geçirildi.
Asayiş 16.08.2019, 11:22
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi’nde bir şahsın havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre T. adlı şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, banyo üzerindeki kapalı kiler olarak kullanılan yerde 2 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(Ersoy Yalçın /İHA)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
|İmsak
|04:19
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0