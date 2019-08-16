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Evini silah deposuna çevirmiş

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Asayiş 16.08.2019, 11:22
Evini silah deposuna çevirmiş
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi’nde bir şahsın havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre T. adlı şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, banyo üzerindeki kapalı kiler olarak kullanılan yerde 2 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Ersoy Yalçın /İHA)
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