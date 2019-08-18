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Evlere dadanan hırsızlar kamerada
Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde girdikleri evlerden değerli eşya çalan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 18.08.2019, 14:26
Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde girdikleri evlerden değerli eşya çalan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin yanındakilerin yardımıyla bir daireye pencereden girdiği, bir süre sonra içeriden aldığı eşyaları dışarıdakilere verdiği ve hırsızlık yaptıktan sonra hep birlikte oradan ayrıldıkları görüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(İHA)
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