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Evlere dadanan hırsızlar kamerada

Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde girdikleri evlerden değerli eşya çalan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 18.08.2019, 14:26

Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde girdikleri evlerden değerli eşya çalan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, son 2 ayda Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde meydana gelen evlerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera çalışmaları neticesinde hırsızlık olaylarının sorumluları olduğu belirlenen 3 şahısın kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler 3 Ağustos Cumartesi günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Yusuf K.’nın (18) 23, Yakup B.’nin (22) 6, Mehmet Ö.’nün (18) ise 12 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden nakit paranın yanı sıra, cep telefonu, bilgisayar gibi değerli eşyaları çaldıkları da öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin yanındakilerin yardımıyla bir daireye pencereden girdiği, bir süre sonra içeriden aldığı eşyaları dışarıdakilere verdiği ve hırsızlık yaptıktan sonra hep birlikte oradan ayrıldıkları görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)
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