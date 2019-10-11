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Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evlerine havan topu isabet eden vatandaşlar Barış Pınar’ı harekatına tam destek verdiklerini söyledi.

Asayiş 10.10.2019, 19:14
Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evlerine havan topu isabet eden vatandaşlar Barış Pınar’ı harekatına tam destek verdiklerini söyledi.

Akçakale ilçe merkezinde bulunan Hürriyet Mahallesinde, Bedir Dal’ın (40) evine havan topu isabet etti. Havan topunun isabet ettiği anda hiç kimsenin evde olmadığını belirten Dal, hiçbir şekilde yılmayacaklarını belirterek, Barış Pınar’ı harekatına tam destek verdiklerini söyledi. Terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan havan topları ilçe merkezinde yaklaşık 10 farklı noktaya düştü. Bu hava saldırılarında 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)
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