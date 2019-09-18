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Eyüpsultan’da bir depoda kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Eyüpsultan’da bir depoya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Asayiş 18.09.2019, 16:45
İstanbul Eyüpsultan’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere kurutulmuş yüklü miktarda kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan imalathaneye yapılan baskında bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonun devam ettiği belirtildi.(Sadık Kahraman/İHA)
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