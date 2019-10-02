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Eyüpsultan’da kadın cinayeti

Eyüpsultan’da tartıştığı eşini falçata ile öldüren şahıs, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olaydan 2 gün sonra polisi arayarak eşimi öldürdüm diyen zanlı Özgür Ecrim, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Asayiş 02.10.2019, 09:00 02.10.2019, 09:35
Eyüpsultan’da kadın cinayeti

Eyüpsultan’da tartıştığı eşini falçata ile öldüren şahıs, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olaydan 2 gün sonra polisi arayarak eşimi öldürdüm diyen zanlı Özgür Ecrim, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Özkan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında ikamet eden Özgür Yılmaz Ecim(35), ile Kadriye Ecim (34) çifti, 2 gün önce henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Ecim, eşi Kadriye Ecim’i falçata ile ağır yaraladı. Yaralı kadın bir süre sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası kimseye haber vermeyen Özgür Ecim 3 çocuğunu da alarak evden uzaklaştı.

Polis’i arayarak ‘ben eşimi öldürdüm’ dedi

Olay sonrası evden uzaklaşan Özgür Ecrim, gece saatlerinde polisi arayarak ‘Ben eşimi öldürdüm’ diyen Özgür Ecrim, daha sonra Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İhbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri evde cesetle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan ailenin 3 çocuğu polis ekipleri tarafından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #kadın #eyüpsultan
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