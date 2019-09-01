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Eyüpsultan’da motosiklet kazası: 2 yaralı

E5 Karayolu üzeri Haliç Köprüsü çıkışında motosikletlinin seyir halindeki taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ayağı kırılan motosiklet sürücüsü yerde acı içerisinde kıvranırken, yanında bulunan ve arkadaşı olan yaralı kadın ise o esnada yoldan geçen başka bir kadın tarafından sakinleştirildi.

Asayiş 01.09.2019, 09:13
Eyüpsultan’da motosiklet kazası: 2 yaralı

E5 Karayolu üzeri Haliç Köprüsü çıkışında motosikletlinin seyir halindeki taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ayağı kırılan motosiklet sürücüsü yerde acı içerisinde kıvranırken, yanında bulunan ve arkadaşı olan yaralı kadın ise o esnada yoldan geçen başka bir kadın tarafından sakinleştirildi.

Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Haliç Köprüsü çıkışı Eyüpsultan ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 SB 1140 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 34 TCN 24 plakalı taksinin Eyüpsultan yol ayrımına gireceği esnada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Kaza sonrası motosiklet üzerindeki 1’i kadın 2 kişi yere savruldu. Savrulmanın etkisiyle ayağı kırılan motosiklet sürücüsü yerde acı içerisinde kıvranırken, hafif şekilde yaralanan kadın ise o esnada yoldan geçen başka bir kadın tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet çekici ile otoparka götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)
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