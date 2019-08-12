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Fabrikaya sıçrayan orman yangını söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangın arazide söndürülürken, fabrikada da kontrol altına alındı.

Asayiş 12.08.2019, 20:48
Fabrikaya sıçrayan orman yangını söndürüldü
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangın arazide söndürülürken, fabrikada da kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hızla fabrikaların ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alamayınca destek istedi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul ve Kocaeli’nin farklı ilçelerinden destek ekipler sevk edildi.

Olay yerine Kocaeli ve çevre illerden gelen ekipler yangının ilerlemesini önlemek için çalışma başlattı. Bursa ve İstanbul’dan gelen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken yangın bölgede bulunan bir parfüm fabrikasına sıçradı. Fabrika kısa süre sonra patlamalarla alev alev yanmaya başladı. Ekipler bir yandan fabrikada çıkan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da alevlerin diğer fabrika ve evlere sıçramasını önlenmesi için helikopterle de çalışma başlatıldı.

Alevler bölgede bulunan bir lojistik deposunun bahçesine kadar ilerledi. Fabrika bahçesinde bulunan bir tır dorsesi alevlere teslim oldu. Fabrika çalışanları kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen orman ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile ormanlık alandaki yangın söndürüldü. Parfüm fabrikasında ise alevler kontrol altına alındı. Ekipler fabrikada söndürme, ormanlık alanda ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)
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