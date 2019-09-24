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Fatih’te adliyeye sevk edilen suç örgütü üyelerinden 14’ü tutuklandı
Fatih’te çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen ve aralarında 3 polisin de bulunduğu çete üyesi 14 şüpheli tutuklanırken, ikisi polis 8 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 24.09.2019, 23:16
Fatih’te çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen ve aralarında 3 polisin de bulunduğu çete üyesi 14 şüpheli tutuklanırken, ikisi polis 8 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden aralarında E.Ç., R.U. ve A.M.G isimli polislerinde bulunduğu R.K., İ.K., M.A., Ş.S., A.A., A.Y., C.Ç., E.A.,G.A., S.İ., A.A. isimli 14 şüpheli tutuklanırken, aralarında M.S.Ç. ve H.S. isimli polislerinde bulunduğu E.M., Ö.K., C.Ç., F.B., S.C., N.T. isimli 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(İHA)
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