Son Dakika
Fatih’te yanan ahşap bina iş makinesiyle yıkıldı
Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde
"Ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti"
Bakan Soylu:"Bir siyasi parti PKK’nın adam alma merkezi"
Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi başladı
Diyarbakır’da HDP önündeki oturma eylemi 5. gününde
Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda inovatif finansman sistemini anlattı
ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı yüzde 42 arttı
Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te metruk ahşap bina alev alev yandı. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina tamamen kül olurken, itfaiye ve polis ekipleri binanın çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Asayiş 07.09.2019, 11:35
Fatih’te ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te metruk ahşap bina alev alev yandı. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina tamamen kül olurken, itfaiye ve polis ekipleri binanın çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih’te Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak’ta bulunan ahşap binada 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman yabancı uyruklu şahısların kaldığı metruk bina bir anda alev alev yandı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alev alev yanan binada kısmen çökmeler yaşandı. Çevredeki apartmanlarda oturan ve dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binanın çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, ahşap bina tamamen küle döndü. Ekiplerin çökme riskine karşı olay yerindeki önlemleri sürüyor.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@