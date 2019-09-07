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Fatih’te küle dönen tarihi bina, belediye ekiplerince yıkıldı

İstanbul Fatih’te alev alev yanan tarihi ahşap bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina can ve mal güvenliği açısından belediye ekiplerince yıkıldı.

Asayiş 07.09.2019, 12:44
Fatih’te küle dönen tarihi bina, belediye ekiplerince yıkıldı
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İstanbul Fatih’te alev alev yanan tarihi ahşap bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina can ve mal güvenliği açısından belediye ekiplerince yıkıldı.

Yangın, Şehsuvar Bey Mahallesi Şair Sermet Sokak’taki iki katlı tarihi binada saat 10.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar binadan çıkan alevleri görür görmez durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fatih ve Beyoğlu’ndan çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiyi ayakta tedavi etti. Binadan dökülen tahtalar iki araca zarar verdi. Mahalle sakinleri, belediye ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılmış binada yabancı uyruklu şahısların yaşadığını söyledi.

Yangının ardından küle dönen binada çökme tehlikesi meydana geldi. Bölgeye Fatih Belediyesinin iş makinaları getirildi. Can ve mal emniyeti açısından tehlike oluşturan bina belediye ekiplerince yıkıldı.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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