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Fatih’te küle dönen tarihi bina, belediye ekiplerince yıkıldı
İstanbul Fatih’te alev alev yanan tarihi ahşap bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina can ve mal güvenliği açısından belediye ekiplerince yıkıldı.
Asayiş 07.09.2019, 12:44
İstanbul Fatih’te alev alev yanan tarihi ahşap bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısmen çökmelerin yaşandığı bina can ve mal güvenliği açısından belediye ekiplerince yıkıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiyi ayakta tedavi etti. Binadan dökülen tahtalar iki araca zarar verdi. Mahalle sakinleri, belediye ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılmış binada yabancı uyruklu şahısların yaşadığını söyledi.
Yangının ardından küle dönen binada çökme tehlikesi meydana geldi. Bölgeye Fatih Belediyesinin iş makinaları getirildi. Can ve mal emniyeti açısından tehlike oluşturan bina belediye ekiplerince yıkıldı.(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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