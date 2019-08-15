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Fatih’te polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 7 yaralı

İstanbul Fatih’te tramvay yolundan giden polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1’i polis 7 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2019, 22:21
Fatih’te polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 7 yaralı
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İstanbul Fatih’te tramvay yolundan giden polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1’i polis 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Pazartekke Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralanarak yardım bekledi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafikte güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Topkapı istikametine tramvay seferleri bir süreliğine durdu. Polis ekipleri trafikte önlem alarak akışı sağlarken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından araçların tramvay yolundan kaldırılmasıyla birlikte tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serdal Altıntepe/İHA)
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