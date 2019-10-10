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Fenerbahçe, geçen sezona göre yükselişe geçti

Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 7 haftasına göre bu sezon daha etkili performans göstererek istatistiklerini yükseltti.

Asayiş 10.10.2019, 09:15
Fenerbahçe, geçen sezona göre yükselişe geçti
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Fenerbahçe, geçen sezonun ilk 7 haftasına göre bu sezon daha etkili performans göstererek istatistiklerini yükseltti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, 2019-2020 Süper Lig Sezonu’nun ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak geçen sezondan daha iyi bir performans gösterdi.

GOL VE ASİSTLER YÜKSELİŞTE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezona göre bu sezon gol ve asistlerde yükselişe geçti. Sarı-lacivertli ekip 18-19 sezonunda 7 haftada 4 asistle 6 gol atarken, 19-20 sezonunda 8 asistle 11 gol kaydetti. Geçen yıl rakip kaleye 84 şut gönderen sarı-lacivertliler, bu sezon ise toplamda 126 şut çekti.

PASLAR VE 3. BÖLGEDE ETKİLİ

Sarı-lacivertli ekip bu sezon rakip alanda pas yollarında da etkili oldu. 2018-2019 sezonunda 3 bin 165 pas yapan Fenerbahçeli futbolcular bu sezon 4 bin 110 pas ile ligin zirvesinde yer alıyor. Rakip 3. bölgesine yapılan pas sayısını 466’dan 531’e çıkartan sarı-lacivertliler, anahtar pas sayısını da 24’ten 43’e yükseltti.

(İHA)
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