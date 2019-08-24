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Feribot iskeleye çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi’nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Asayiş 24.08.2019, 14:38
Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi’nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kazada Murat Küçük (36), Sezen Çevik Küçük (28), N.K. (4), N.K. (6), Ferda Sezgenç (37), B.O. (11), N.O. (6) isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan şahıslar Avşa Sağlık Ocağı’nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı.(İHA)
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