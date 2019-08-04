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Festivalde havai fişek kazası: 13 yaralı

Büyükçekmece’de düzenlenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde havai fişekleri fırlatma rampasında meydana gelen patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Belediyeden yapılan açıklamada, olayın havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişeğin yerde patlamasıyla gerçekleştiği ve yaralıların taburcu edildiği belirtildi.

Asayiş 04.08.2019, 11:15

Büyükçekmece’de düzenlenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde havai fişekleri fırlatma rampasında meydana gelen patlama sonucu 13 kişi yaralandı. Belediyeden yapılan açıklamada, olayın havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişeğin yerde patlamasıyla gerçekleştiği ve yaralıların taburcu edildiği belirtildi.

20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin final töreninde, havai fişek rampasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu çevredeki vatandaşlardan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis havai fişeklerin patladığı bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Büyükçekmece Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerde ayakta tedavisi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaşılan asılsız haberlere lütfen inanmayınız" ifadelerine yer verildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)
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