Fethiye’de trafik kazası: 6 yaralı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza; Fethiye – Muğla karayolu üzeri Yanıklar kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. yönetimindeki 48 E 8733 plakalı otomobil ile Erdem D. idaresindeki 34 ZFD 68 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Tuba Sayın. Ender Çöllü, Ramazan Sümbül. Ve Gökhan Kaylı yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

(İHA)