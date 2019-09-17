FETÖ'den gözaltına alınan askerlerden 138’i mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 168 muvazzaf askerden 138’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market vb. yerlerdeki ankesörlü /sabit telefon üzerinden iletişim kurdukları ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tamamı muvazzaf asker olan astsubay rütbesindeki 223 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartılmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 49 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminde görev aldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Korgeneral Metin İyidil’in emir astsubayının da bulunduğu 168 muvazzaf asker gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheli askerlerden 138’i tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

Hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan 55 muvazzaf askere yönelik operasyonlar yürütülüyor.

(İHA)