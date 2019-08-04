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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana’ya getirildi

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.

Asayiş 04.08.2019, 12:59
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana’ya getirildi

Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem sorumluları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29’u polis memuru, 12’si polis okulundan atılan zanlılardan ilk etapta 40’ı Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların adreslerinde ekiplerce yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.

Ekipler, yaptığı çalışmada 1 kişiyi daha gözaltına aldı. 41 zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülerek ifade alma işlemi başlatıldı.

(Fatih Keçe/İHA)
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