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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 41 kişi Adana’ya getirildi
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.
Asayiş 04.08.2019, 12:59
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana’ya getirildi.
Ekipler, yaptığı çalışmada 1 kişiyi daha gözaltına aldı. 41 zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülerek ifade alma işlemi başlatıldı.(Fatih Keçe/İHA)
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