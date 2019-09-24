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FETÖ zanlılarına yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon

2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar sorguya alındı. İstanbul’daki operasyon gözaltına alınan 32 muvazzaf asker ise tutuklandı.

Asayiş 24.09.2019, 12:25 24.09.2019, 12:34
FETÖ zanlılarına yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon

2011 yılında gerçekleşen polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını sızdıran FETÖ üyelerini yakalamak için 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar sorguya alındı. İstanbul’daki operasyon gözaltına alınan 32 muvazzaf asker ise tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları çalıp örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ zanlılarına yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen zanlılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar sorgu için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 74 asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılmıştı.

Yakalanan 67 askerden 35’i örgüt adına faydalı bilgi verdikleri gerekçesiyle serbest bırakılırken 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya merkezli 7 ilde de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.

Benzer bir operasyon da Adana’da gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik baskınlarda meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#operasyon #asayiş #FETÖ zanlıları
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