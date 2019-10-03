Son Dakika
Kuşatma Yedi Uyuyanlar sinemalarda
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişi yaralandı

FETÖ’den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Asayiş 03.10.2019, 19:38
FETÖ’den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 20 akademisyenin duruşması yapıldı. 12 akademisyen tutulan "vareste" kararıyla mahkemeye katılmadı. Diğer 8 akademisyen ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, tanık beyanlarının ardından sanık A.K., A.Ç., S.Ç., M.B., D.E., P.A., M.K. ve M.I.’nın beyanları alındı.

Duruşmaya sanık olarak katılan M.B., "Ben 2015 yılının ikinci yarısında yurda katıldım. Orada sohbetlere katıldım. Öğrenci olarak yurtta kaldım, abla olarak değil" diyerek beraatini istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen M.I., ise "Bank Asya hesabından sadece rutin olarak işlem yaptım. Çağrı üzerine bankaya para yatırmadım, beraatimi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar ise önceki savunmalarını kabul ederek beraatlerini istedi.

Son olarak avukatların beyanlarını alan hakim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@