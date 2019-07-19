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FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının eşi de “Bylock”’tan gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, bu sabah İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28’i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ’den tutuklu bulunan Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet’in eşinin de bulunduğu belirtildi.
Asayiş 19.07.2019, 13:36 19.07.2019, 17:30
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, bu sabah İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28’i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ’den tutuklu bulunan Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet’in eşinin de bulunduğu belirtildi.
(Sadık Kahraman /İHA)
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