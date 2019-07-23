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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Kütahya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 23.07.2019, 16:32 23.07.2019, 16:40
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Kütahya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün TSK’deki "mahrem askeri yapılanmasının" deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Erzurum, Isparta ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda muvazzaf astsubaylar S.G., M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., ve H.A. ile daha önce astsubay iken TSK’den ihraç edilen Y.Ö., C.E., H.K. ve E.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş haberleri #Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması #askeri mahrem yapılanma #FETÖ
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