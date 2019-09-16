FETÖ’nün ‘Futbolda Şike’ kumpası davasının görülmesine devam ediliyor

FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturması kapsamında 11’i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, soruşturma kapsamında özellikle Fenerbahçe Spor Kulübünün hedef alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ’Futbolda şike’ soruşturması kapsamında kumpas kurduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yerleşkede görülen duruşmada 6 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

“FENERBAHÇE’NİN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI TEMELSİZ VE DAYANAKSIZDIR”

Duruşma salonunda hazır bulunan tutuklu sanık eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunmasında sahte deliller üretildiğini söyledi. Bugüne kadar kendisi hakkında hiçbir delil olmamasına rağmen tutuklu olduğunu savunan Nazmi Ardıç, “Fenerbahçe’nin özellikle hedef alındığı yönünde iddialar var. Ben özellikle Fenerbahçe’nin hedef alındığı meselesini açıklayacağım. Şike soruşturmasında çok fazla şüpheli var. Davaya şüpheli olarak yansıyan 93 kişiden sadece 4 tanesi yönetici. Fenerbahçe Kulübü hedef alınıyor olsaydı futbolcuları ve daha yöneticileri soruşturmada yer alırdı. Fenerbahçe’nin 4 tane yöneticisi soruşturmaya dahil olmuştur. Ayrıca diğer futbol takımlarından da şüpheliler vardır. Özellikle Fenerbahçe’nin hedef alındığı iddiası temelsiz ve dayanaksızdır” şeklinde savunmada bulundu.

“SPOR CAMİASI ELE GEÇİRİLEMEYECEK BİR CAMİADIR”

Aziz Yıldırım’ın adının karıştığı bir davanın tüm dünyada haber olacağını söyleyen tutuklu sanık Nazmi Ardıç, “Aziz Yıldırım soruşturma başladıktan 2 buçuk ay sonra soruşturmaya dahil olmuştur. Diğer yöneticiler ise 1 buçuk ay sonra dahil olmuştur. Spor camiası ele geçirilemeyecek bir camiadır. Fenerbahçe’nin 25 milyon taraftarı var, ele geçirilme iddiasının mantıken bir tutarlılığı yoktur. Ben Fenerbahçe Kulübü’nün ceza almasına sevinmem ya da üzülmem. Fenerbahçe Kulübü milli bir değerdir” dedi.

Nazmi Ardıç’ın savunmasının alınmasına yarın devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi talep edilirken, kapatılan Eski Zaman Gazetesi Genel yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın 78 yıla kadar hapsi istendi. Eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan’ın ise 35 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede yer alan diğer isimler dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

(İHA)