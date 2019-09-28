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FETÖ’nün ‘Gaybubet Evleri’ne’ operasyon
İstanbul Emniyeti’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaybubet Evleri’nde kalan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 28.09.2019, 16:51
İstanbul Emniyeti’nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaybubet Evleri’nde kalan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı olarak 18 adrese düzenlenen operasyonda ‘Gaybubet Evleri’nde’ kaldığı tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Gaybubet Evleri’nde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli de yapılan operasyon ile yakalandı.(İHA)
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