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FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 30.09.2019, 17:35 30.09.2019, 17:48
FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu olduğu iddia edilen İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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