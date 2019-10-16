FETÖ’nün teşekkür belgeleri ortaya çıktı
Bursa KOM ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını yaptı. Operaysonda aralarında askerlerinde bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün hala kendilerine inanan mensuplarına teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.
Bursa KOM ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak baskını yaptı. Operaysonda aralarında askerlerinde bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün hala kendilerine inanan mensuplarına teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen şahısların örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine şafak operasyonu yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 askeri imam, 1 ihraç üsteğmen, 1 Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), 1 Bölge Üniversite Mesulü (BÜM) ve 9 örgüt mensubu gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evleri arayan ekipler çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve örgüt tarafından şüphelilere hizmetleri karşılığında verilen "teşekkür" belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemleri için emniyete götürüldü.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2