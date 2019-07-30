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FETÖ’nün TSK Yapılanmasına 15 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İzmir’de dahil olmak üzere 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, 20’si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Asayiş 30.07.2019, 10:13 30.07.2019, 10:30
FETÖ’nün TSK Yapılanmasına 15 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İzmir’de dahil olmak üzere 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, 20’si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20’si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ile 2 emekli astsubayın olduğu belirtildi.

Öte yandan örgütle alakalı olarak İzmir’in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK’deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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