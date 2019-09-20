FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin 74 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 74 askeri personel şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 74 askeri personel şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market vb. yerlerdeki ankesörlü /sabit telefon üzerinden iletişim kurdukları ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tamamı muvazzaf asker olan astsubay rütbesindeki 74 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.
Öte yandan, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında bugüne kadar 2 bin 708 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2 bin 355’i yakalanırken, 592’si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bilgi vermesi üzerine serbest bırakıldı. 281 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bin 469 şüpheli tutuklandı.
(İHA)
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