Fırat’ın doğusunda ABD ile 2’nci ortak helikopter devriyesi

MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi." (İHA)