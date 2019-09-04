Son Dakika
Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor
Trabzonspor’da forvetler yüzleri güldürdü
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü
4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi
İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 oldu
İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada
İstanbul’a götürülme vaadiyle 40 mülteci Bolu’da bırakıldı

Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü

ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.

Asayiş 04.09.2019, 11:25
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü
banner63

ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgasının şiddetinin kategori 2’ye düştüğü ve ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Bahamalar Başkanı Hubert Minnis yaptığı açıklamada, kasırganın vurduğu bölgelerde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini ifade etti. “Daha fazla ölüm olabilir. Bu sadece ön bir bilgi” ifadelerini kullanan Minnis, Abaco Adaları’ndaki Marsh Harbour kentinde evlerin yüzde 60’ının zarar gördüğünü söyledi. Bahamalar’ı vuran şiddetli kasırga nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi, yaklaşık 13 bin ev hasar gördü.

Güney Carolina, Georgia ve Virginia’daki birçok kıyı bölgesinde fırtına öncesi zorunlu tahliye emri verilmişti. Meteoroloji uzmanları, kasırganın 36 saat içinde Florida kıyılarına tehlikeli bir şekilde ulaşmasının beklendiğini belirtti.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@