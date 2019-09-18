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Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.
Asayiş 18.09.2019, 17:32 18.09.2019, 17:37
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.
(İHA)
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