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Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı. Öndeki araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Asayiş 12.10.2019, 20:39 13.10.2019, 00:20

Esenyurt’ta bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı. Öndeki araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Ufuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ç., 06 AV 7079 plakalı otomobilini kullandığı sırada fren pedalı yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önünde bulunan 34 AFR 539 plakalı otomobile hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçta bulunan Nurten K. aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BİR SAAT BOYUNCA ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de arabada sıkışan Nurten K. içim kurtarma çalışması başlattı. Ön koltukta sıkışan kadın yaklaşık bir saat boyunca sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kadın hemen ambulansa bindirdi. Nurten K., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracı kullanan sürücünün fren yerine gaza bastığı ve önünde bulunan araca çarptığı görülüyor.

(Vedat Bayraktar - Erdal Can İçelli/İHA)

#istanbul #trafik kazası #Fren yerine gaza basınca
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