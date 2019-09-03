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Freni boşalan kamyon, çok sayıda araca zarar verdi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde park halindeki kamyon freni boşalınca hareket etti, 13 araca zarar verdi.

Asayiş 03.09.2019, 16:43 03.09.2019, 17:17
Freni boşalan kamyon, çok sayıda araca zarar verdi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde park halindeki kamyon freni boşalınca hareket etti, 13 araca zarar verdi.

Olay, ilçeye bağlı Kapıaçmaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki 23 K 3293 plakalı kamyon freni boşalması nedeniyle hareket etti. Hareket eden kamyon mesire alanında çok sayıda park halindeki araca çarparak, tümsek alan vurup durdu. Yaşanan görünmez kazada 13 aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Kazadan haberi olan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#elazığ #asayiş #kamyon
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