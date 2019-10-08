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Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı

Kayseri’de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Asayiş 08.10.2019, 14:25 08.10.2019, 14:33
Freni patlayan kamyon bahçe duvarını aştı
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Kayseri’de freni patlayan kamyon bahçe duvarını aşarak yan yattı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kamyon #asayiş #kaza #trafik kazası #kayseri
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