Son Dakika
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
Döviz kurları
Aracına güvendi, direksiyon başında uyudu
Öldürülen teröristin eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Baymak'tan yeni pazarlarla gelen “ihracat rekoru“
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Dış ticaret açığı “Yeniden Asya Açılımı“ ile gerileyecek
Bitlis'te köy minibüsü devrildi: 8 ölü, 5 yaralı

FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 11.09.2019, 11:11 11.09.2019, 12:54
FSM’de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

FSM KÖPRÜSÜ KAPATILDI, OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.

BİR BAGAJ DOLUSU SUÇ DOSYASI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.’nin (27) 64, Onur E.’nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.’nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

LÜKS ARAÇLARDAN ÇALDIKLARI YEDEK PARÇALARI YARI FİYATINA SATMIŞLAR

İstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@