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Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 12.09.2019, 15:52 12.09.2019, 16:00
Tuzla’da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi. Gazdan etkilenen kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tuzla’da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Maret fabrikasında iddiaya göre çevreye amonyak gazı salındı. Fabrikada çalışan Rezzen A. Zeynep A. ve Abdulkadir A. gazdan etkilendi. Olayın yaşandığı gıda fabrikasına sağlık, itfaiye, ve polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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