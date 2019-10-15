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Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 15.10.2019, 09:21 15.10.2019, 10:02
Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Osmaniye kara yolunda bir dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada, çuval içerisinde bulunan giysilerin arasında yer alan ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.E.H, A.E.C, A.E.H. ve M.E.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu #jandarma #gaziantep
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