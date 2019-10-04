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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin beyaz eşya satan dükkandan yaptığı hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Asayiş 04.10.2019, 15:30 04.10.2019, 15:52
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.C.A. ve H.E. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin bir beyaz eşya satan iş yerinin önünden küçük ev aletleri çaldıkları görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#gaziantep #güvenlik kamera kaydı #hırsızlık
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