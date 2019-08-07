Gaziantep’te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var

Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gaziantep-Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(İHA)