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Gaziantep’teki otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Gaziantep’teki 8 gün önce komşular arasında çıkan otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Asayiş 17.09.2019, 12:41
Gaziantep’teki otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi
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Gaziantep’teki 8 gün önce komşular arasında çıkan otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralanmıştı. Ağır yaralılardan 28 yaşındaki Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralılardan Cengiz Demir, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü. Cengiz Demir’in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.

Demir’in, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olduğu ve evli olduğu öğrenildi.

(İHA)
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