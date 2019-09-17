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Gaziantep’teki otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi
Gaziantep’teki 8 gün önce komşular arasında çıkan otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Asayiş 17.09.2019, 12:41
Gaziantep’teki 8 gün önce komşular arasında çıkan otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Ağır yaralılardan Cengiz Demir, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü. Cengiz Demir’in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.
Demir’in, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olduğu ve evli olduğu öğrenildi.(İHA)
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