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Gaziosmanpaşa’da 14 katlı inşaatta yangın

Gaziosmanpaşa’da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 21.09.2019, 13:57
Gaziosmanpaşa’da 14 katlı inşaatta yangın
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Gaziosmanpaşa’da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Ali Galip Bey Caddesi’nde inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yüksek olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Aşağı uzatılan halatla itfaiyenin hortumu çatı katına çekilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çıkış sebebi detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

(Serdar Ünal/İHA)
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