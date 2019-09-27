Gaziosmanpaşa’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Gaziosmanpaşa’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D. yönetimdeki 34 CDJ 335 plakalı hafifi ticari araç cadde üzerinde gittiği sırada Tahsin U. yönetimdeki 34 AF 6663 plakalı otomobil yan yoldan gelerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari araca çarptı. Çarpmanın sonucunda hafif ticari araç takla attı. Kazada hafif ticari araçta bir kişi, diğer araçta ise 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Kazaya karışan hafif ticari aracın sahibi Tahsin U. yaşananları anlatarak, "Ben normal ana caddeden yoldan çıkarken, soldaki yoldan bir araç çıktı fark ettim. Sol kapıdan vurdu takla attım işte. Diğer araçta iki tane bizim araçta bir tane toplamda üç yaralı var. Ben iyiyim bende bir sıkıntı yok" dedi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışanları devam ediyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)