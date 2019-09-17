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Gaziosmanpaşa’da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı
Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa’da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.
Asayiş 17.09.2019, 19:04
Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan Gaziosmanpaşa’da dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.
Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikamtine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi’ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları uzun bir kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa’da yakaladı.(İHA)
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