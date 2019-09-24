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Gazze’de kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları ulaşmaya başladı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları bölgeye ulaşmaya başladı.
Asayiş 24.09.2019, 13:41
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları bölgeye ulaşmaya başladı.
14 Mayıs’ta Gazze Yeniden Yapılanma Ulusal Komitesi Başkanı olan Katar Büyükelçisi Muhammed El-Emadi, Gazze Şeridi’nin kuzey kesimindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında 40 dönümlük bir alan üzerinde Amerikan Uluslararası Vakfı ile koordineli bir sahra hastanesi kurmak için altyapı çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu. Kurulacak Amerikan sahra hastanesinde hasta kabulünün gelecek ayın sonunda uluslararası doktorların gelmesi ile başlaması bekleniyor. Katar tarafından finanse edilen hastane, bir Amerikan tıp kuruluşu tarafından yönetilecek.(İHA)
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