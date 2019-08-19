’Gece Kartalları’ 4,8 milyon avroluk soygunun firarisini İstanbul’da yakaladı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, Adana’da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden birini yakaladı.

Adana’da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri İstanbul’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 17 Ağustos’ta 21.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Meydanı’nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapan bekçiler, üzerinden Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve SIM kart ele geçirilen şüphelinin gerçek adının Mehmet Emin G. olduğu, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan hakkında aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin Haziran ayında Adana’da meydana gelen banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(İHA)