’Gece Kartalları’ 4,8 milyon avroluk soygunun firarisini İstanbul’da yakaladı
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, Adana’da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden birini yakaladı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, Adana’da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden birini yakaladı.
Üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve SIM kart ele geçirilen şüphelinin gerçek adının Mehmet Emin G. olduğu, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan hakkında aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin Haziran ayında Adana’da meydana gelen banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
(İHA)
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