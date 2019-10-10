“Gelin arabası“ gibi süslenen araçtan uyuşturucu çıktı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan gelin arabası görünümlü araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 10.10.2019, 14:53 10.10.2019, 15:41
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan gelin arabası görünümlü araçta, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Akşehir Engili yol kavşağında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri gelin arabası gibi süslenmiş 42 UJ 319 plakalı otomobili, uygulama noktasında durdurmak istedi.
Araç sürücüsünün, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmasıyla başlayan kovalamacada, otomobil havaya ateş edilerek durduruldu.
Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler Muhammed Raşid Ç. (27), Berkcan Ö. (18) ve otomobil sürücüsü Ali K. (25) gözaltına alındı.
Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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