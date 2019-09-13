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Genç kadın av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç bir kadın evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası tüfekle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 13.09.2019, 11:31 13.09.2019, 11:42
Genç kadın av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç bir kadın evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası tüfekle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gamze K. (18) evinin mutfağında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Gamze K.’yı kanlar içinde yerde gören ailesi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze K.’nın yüzüne saçmaların isabet etmesi sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda cinayet şüphelisi G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.’yi (30) suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gamze K.’nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yunusemre ilçesi #kadın #asayiş #maniisa
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